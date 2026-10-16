“A federal appeals court panel sounded deeply skeptical Friday about President Donald Trump’s effort to invalidate the Watergate-era law that governs presidential records — and played a central role in the criminal charges he faced for hoarding classified documents at Mar-a-Lago,” Politico reports.
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