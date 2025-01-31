Бойцы ВСУ использовали ток для пыток в селе Русское Поречное

Боевики ВСУ применяли электрический ток к одной из убитых женщин в курском селе Русское Поречное. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских, сообщило РИА «Новости».
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