Бойцы ВСУ использовали ток для пыток в селе Русское Поречное

Боевики ВСУ применяли электрический ток к одной из убитых женщин в курском селе Русское Поречное. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских, сообщило РИА «Новости».