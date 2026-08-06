Не доверяй, а проверяй: как не попасть в руки нелегального косметолога

Поход к косметологу без проверки документов может обернуться неожиданными проблемами со здоровьем. На что обратить внимание, чтобы не попасть на прием к неквалифицированному специалисту, сообщила бьюти-блогер Инга Шварц.
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