В Госдепе заявили о негативных последствиях санкций по СП-2 для США

Законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», предложенный американским сенатором-республиканцем Тедом Крузом, может ослабить единство США с союзниками по вопросу противостояния «российской агрессии» в отношении Украины.
Законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», предложенный американским сенатором-республиканцем Тедом Крузом, может ослабить единство США с союзниками по вопросу противостояния «российской агрессии» в отношении Украины.
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