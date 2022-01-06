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В Госдепе заявили о негативных последствиях санкций по СП-2 для США

В Госдепе заявили о негативных последствиях санкций по СП-2 для США

Законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», предложенный американским сенатором-республиканцем Тедом Крузом, может ослабить единство США с союзниками по вопросу противостояния «российской агрессии» в отношении Украины.

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