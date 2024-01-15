ООН попросила у доноров $4,2 млрд на помощь Украине

ООН и ее партнеры запросили у доноров около 4,2 млрд долларов на помощь Украине в 2024 году. Эти деньги планируется поделить между пострадавшими украинцами, покинувшими страну гражданами и общинами, которые приняли беженцев, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).