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ООН попросила у доноров $4,2 млрд на помощь Украине

ООН попросила у доноров $4,2 млрд на помощь Украине

ООН и ее партнеры запросили у доноров около 4,2 млрд долларов на помощь Украине в 2024 году. Эти деньги планируется поделить между пострадавшими украинцами, покинувшими страну гражданами и общинами, которые приняли беженцев, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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