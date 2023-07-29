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В России ввели запрет на вывоз риса и рисовой крупы

В России ввели запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года.фото: pixabay.com/dangtrunghieu--> Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о временном запрете на вывоз из России риса и рисовой крупы, сообщает 29 июля пресс-служба правительства РФ.

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