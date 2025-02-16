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Спецпосланник Келлог: США хотят разрушить союз России с КНР, Ираном и КНДР

Соединённые Штаты намерены разрушить союз, сформировавшийся между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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