Петербуржцу на лобовое стекло рухнули глыбы льда с крыши дома, мимо которого он проезжал

Накануне в районе 21-й линии Васильевского острова мужчина заехал на машине во двор, и стоило только «опелю» высунуть нос из арки, как на стекло обрушился удар, от которого отлетел куда-то далеко видеорегистратор.
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