«Все стоят и завидуют»: Лукашенко вручил Мантурову орден Дружбы народов

Денис Мантуров удостоен награды за развитие союзных отношений России и Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске вручил первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову орден Дружбы народов.
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