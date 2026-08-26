Немкин: в Москве за первые шесть месяцев 2026 года прокуроры предъявили более 570 исков к дропперам

В Москве за первые шесть месяцев 2026 года прокуроры предъявили более 570 исков к дропперам — владельцам банковских счетов, через которые проходили деньги, похищенные у граждан, заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).