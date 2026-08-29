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Нижегородская правда

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Глеб Никитин прокомментировал возможное выступление рэпера Канье Уэста в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что власти региона готовы обсудить возможность проведения концерта Канье Уэста.

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