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Сёмин — о «Спартаке»: такие осечки в борьбе за чемпионство непозволительны

Сёмин — о «Спартаке»: такие осечки в борьбе за чемпионство непозволительны

Российский специалист Юрий Сёмин высказался о ничьей «Спартака» с «Оренбургом» (1:1) в матче шестого тура РПЛ.

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