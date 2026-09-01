В День знаний для первокурсников Тверского Политеха провели большой праздник

1 сентября у центрального корпуса Тверского государственного технического университета состоялся традиционный праздник «Здравствуй, первокурсник!» для молодых людей, ставших в этом году студентами Тверского Политеха.
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