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В День знаний для первокурсников Тверского Политеха провели большой праздник

В День знаний для первокурсников Тверского Политеха провели большой праздник

1 сентября у центрального корпуса Тверского государственного технического университета состоялся традиционный праздник «Здравствуй, первокурсник!» для молодых людей, ставших в этом году студентами Тверского Политеха.

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