Чемпиона мира по шахматам оштрафовали на 40 тысяч рублей

Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в четвертый раз оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии