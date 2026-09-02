В Аргентине приостановят все матчи на 10-й минуте для аплодисментов в честь Месси

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) объявила, что матчи всех дивизионов чемпионата страны в следующем туре будут приостанавливаться на 10-й минуте в честь завершившего карьеру в национальной команде Лионеля Месси.
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