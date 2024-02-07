15 раз, когда дети озвучили мысли взрослых

А у вас бывало такое, что уже во взрослой жизни вы думали начать вести личный дневник, но побоялись быть в нем полностью честными, ведь вдруг кто прочитает? А вот у детей такого страха, кажется, нет, хотя их родители регулярно находят их перлы и даже делятся в сети.