Полюбите меня немедленно: что современное кино знает о нарциссизме

С 8 по 18 октября 2026 года Mental Health Film Festival отметит своё пятилетие. В юбилейную программу вошло 60 фильмов, а сам фестиваль, как и всегда, пройдёт в преддверии Международного дня психического здоровья.
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