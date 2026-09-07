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Полюбите меня немедленно: что современное кино знает о нарциссизме

Полюбите меня немедленно: что современное кино знает о нарциссизме

С 8 по 18 октября 2026 года Mental Health Film Festival отметит своё пятилетие. В юбилейную программу вошло 60 фильмов, а сам фестиваль, как и всегда, пройдёт в преддверии Международного дня психического здоровья.

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