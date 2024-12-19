И Лео такой молодой: мы нашли уникальные кадры со съемок «Титаника», и они потрясают!

Джеймс Кэмерон готовит юного Ди Каприо к той самой сцене с обнаженной Кейт, а ее учит, как отпускать любимого, и еще много чего совершенно потрясающего! Не представляете, с каких глубин мы подняли эти кадры к годовщине премьерного показа фильма.
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