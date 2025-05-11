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Царьград

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Фильм о Владимире Путине собрал миллионы зрителей за пять лет

Фильм о Владимире Путине собрал миллионы зрителей за пять лет

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» о президенте Владимире Путине вызывает рекордный интерес, собрав более 16 млн зрителей на ТВ и 40 млн просмотров в соцсетях, заявляет автор Павел Зарубин.

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