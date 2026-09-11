Lenovo представила компактный игровой ПК LOQ Tower 17IRH11 с GeForce RTX 5060 Ti

LOQ Tower 17IRH11 комплектуется мобильными процессорами Intel Core 200-й серии — доступны варианты Core 5 205H с восемью ядрами и частотой до 4,8 ГГц, а также топовый Core 7 230H с десятью ядрами и частотой до 5,2 ГГц.