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Регионы России

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Lenovo представила компактный игровой ПК LOQ Tower 17IRH11 с GeForce RTX 5060 Ti

Lenovo представила компактный игровой ПК LOQ Tower 17IRH11 с GeForce RTX 5060 Ti

LOQ Tower 17IRH11 комплектуется мобильными процессорами Intel Core 200-й серии — доступны варианты Core 5 205H с восемью ядрами и частотой до 4,8 ГГц, а также топовый Core 7 230H с десятью ядрами и частотой до 5,2 ГГц.

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