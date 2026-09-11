Lenovo представила компактный игровой ПК LOQ Tower 17IRH11 с GeForce RTX 5060 Ti

LOQ Tower 17IRH11 комплектуется мобильными процессорами Intel Core 200-й серии — доступны варианты Core 5 205H с восемью ядрами и частотой до 4,8 ГГц, а также топовый Core 7 230H с десятью ядрами и частотой до 5,2 ГГц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АКИТ предложила р...
- МВД России предуп...
- В Общественной па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым