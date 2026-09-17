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Выживший при нападении медведя сборщик ягод 80 км ехал на попутках за помощью

Выживший при нападении медведя сборщик ягод 80 км ехал на попутках за помощью

РЕН ТВ Выживший после нападения медведя в Киренском муниципальном округе Иркутской области мужчина самостоятельно добрался до города Киренска на попутном транспорте.

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