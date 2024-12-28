Китайская компания ИИ заявляет, что создала передовую модель ИИ с вычислительными затратами в 11 раз меньшими

DeepSeek, китайский ИИ-стартап, утверждает, что обучил модель ИИ, сравнимую с ведущими моделями таких тяжеловесов, как OpenAI, Meta и Anthropic, но при этом в 11 раз сократив объем вычислений на GPU, а значит, и стоимость.
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