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Вятка Областная

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В Кирове на месте пожара обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 26 ноября, в 01:33 в Кирове на ул. Герцена произошел пожар. По информации ГУ МЧС по Кировской области, возгорание произошло в неэксплуатируемом строении, год постройки и принадлежность которого устанавливаются.

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