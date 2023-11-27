В Кирове на месте пожара обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 26 ноября, в 01:33 в Кирове на ул. Герцена произошел пожар. По информации ГУ МЧС по Кировской области, возгорание произошло в неэксплуатируемом строении, год постройки и принадлежность которого устанавливаются.
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