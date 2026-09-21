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Регион 29

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ВЦИОМ: 81% россиян считают брак важным при рождении ребенка

ВЦИОМ: 81% россиян считают брак важным при рождении ребенка

По данным опроса, при рождении общего ребенка официальный брак важен для 81% россиян против 63% американцев, а доля противников штампа среди американцев вдвое выше.

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