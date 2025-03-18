На Дальнем Востоке транспортные полицейские ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков

«Сотрудники ГУТ МВД России совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО и других территориальных подразделений полиции, а также службы безопасности транспортно-логистической компании ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков на Дальнем Востоке.
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