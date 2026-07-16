Погиб главный инженер Запорожской АЭС во время атаки БПЛА

Москва будет требовать расследования Москва намерена добиваться от профильных международных организаций проведения тщательного расследования смерти главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.
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