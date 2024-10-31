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Mash: Состояние легендарного тренера Тарасовой резко ухудшилось

Mash: Состояние легендарного тренера Тарасовой резко ухудшилось

По данным СМИ, легендарный тренер за месяц дважды вызывала скорую из-за язвы.Из-за прогрессирующей хронической язвы желудка резко удудшилось самочувствие Татьяны Тарасовой, легендарного тренера по фигруному катанию.

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