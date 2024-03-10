«Из неизданного»: дочь Анастасии Заворотнюк делится новыми личными фотографиями, пока ее мама борется с болезнью

Вокруг семьи Заворотнюк ходит много слухов и сплетен. С тех пор как самая прекрасная няня страны ушла из светской жизни из-за страшного диагноза, публика то и дело пытается придумать различные версии событий ее жизни.
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