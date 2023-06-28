Мировое обозрение

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Более 700 жителей эфиопского штата Тыграй погибли от голода после остановки поставок гуманитарной помощи ООН

Более 700 жителей эфиопского штата Тыграй погибли от голода после остановки поставок гуманитарной помощи ООН

Global Look Press | Mohammed Mohammed/XinHua Аддис-Абеба, 28 июня. Чиновники из Эфиопии заявили, что не менее 700 жителей северного региона Тыграй погибли от голода после приостановки помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

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