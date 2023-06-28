Более 700 жителей эфиопского штата Тыграй погибли от голода после остановки поставок гуманитарной помощи ООН

Global Look Press | Mohammed Mohammed/XinHua Аддис-Абеба, 28 июня. Чиновники из Эфиопии заявили, что не менее 700 жителей северного региона Тыграй погибли от голода после приостановки помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).
Global Look Press | Mohammed Mohammed/XinHua Аддис-Абеба, 28 июня. Чиновники из Эфиопии заявили, что не менее 700 жителей северного региона Тыграй погибли от голода после приостановки помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).
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