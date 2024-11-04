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Смена флага не поможет

Смена флага не поможет

Хуситы информируют, что прятки под чужими флагами не спасут пособников Израиля."Разведывательная информация подтверждает, что многие компании, работающие в сфере морских перевозок и связанные с израильским врагом, работают над продажей своих активов и передачей своей собственности с судов морского и морского транспорта другим компаниям или регистрируют их на имя других сторон в контексте обхода карательных мер, принятых Йеменской Республикой против этих судов и компаний.

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