Что делать, когда не дают шанса?22-летний российский голкипер Ярослав Аскаров на днях был обменян из «Нэшвилла» в «Сан–Хосе», и эта сделка вряд ли пришлась по душе генеральному менеджеру «Предаторз» Барри Тротцу.
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