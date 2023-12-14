Украинский боевик рассказал о значительных потерях в наиболее боеспособной бригаде ВСУ

Принимавшая участие в неудавшемся украинском "контрнаступлении" 47-я бригада ВСУ, являющаяся одним из наиболее боеспособных формирований киевского режима, понесла значительные потери, вследствие чего стала обескровленной.
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