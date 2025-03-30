Стратегический ультиматум Путина: как Кремль реагирует на бездействие Трампа

«Мы их дожмём — есть основания полагать, что мы их добьём» Владимир Путин, выступая на борту атомного подводного крейсера, заявил о готовности России к реализации «альтернативного сценария» урегулирования украинского конфликта.
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