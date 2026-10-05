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Как Россия хочет выиграть у Китая на рынке катетеров, раскрыли на «Биопроме»

Как Россия хочет выиграть у Китая на рынке катетеров, раскрыли на «Биопроме»

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября, ФедералПресс. Директор компании «Без Барьеров» Роман Свириденко на форуме «Биопром» рассказал о реализации проекта импортозамещения медицинских изделий и ТСР.

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