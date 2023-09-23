Работа в США и молчание про СВО: как живет уехавшая из России Ольга Шелест

Две её дочери родились в США. Муж там работает, она работает. Не для того уезжали, чтобы вернуться. Готовились, судя по всему.

И

Игорь

Да ни чем она там не занимается! Проедает, что здесь заработала! Вот её занятия, прогулка с собакой, да семейные вечера! Ещё неизвестно чем муж занимается?! А то ещё отрабатывает бабки, вредительством против бывшей Родины! Этих беглых сейчас много используют на западе в этих целях!