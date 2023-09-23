Одна из известных российских телеведущих, Ольга Шелест, уже более года не появляется на экранах телевизоров.
Работа в США и молчание про СВО: как живет уехавшая из России Ольга Шелест
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТН
Татьяна Новикова
Две её дочери родились в США. Муж там работает, она работает. Не для того уезжали, чтобы вернуться. Готовились, судя по всему.
Ответить
4 час.
И
Игорь
Да ни чем она там не занимается! Проедает, что здесь заработала! Вот её занятия, прогулка с собакой, да семейные вечера! Ещё неизвестно чем муж занимается?! А то ещё отрабатывает бабки, вредительством против бывшей Родины! Этих беглых сейчас много используют на западе в этих целях!
Ответить
1 час.
Вячеслав
Кому это интересно кроме этих трех ....!Патриоты блин недоношенные!
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии