«Татнефть» увеличила поставки нефти в Словакию и Венгрию, заменив «Лукойл»

«Татнефть» стала поставлять больше нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Тем самым компания из Республики Татарстан заменила поставки «Лукойла», которые были прекращены из-за веденных со стороны Украины санкций, пишет «КоммерсантЪ».