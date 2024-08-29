«Татнефть» увеличила поставки нефти в Словакию и Венгрию, заменив «Лукойл»

«Татнефть» стала поставлять больше нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Тем самым компания из Республики Татарстан заменила поставки «Лукойла», которые были прекращены из-за веденных со стороны Украины санкций, пишет «КоммерсантЪ».
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