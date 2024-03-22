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Китай

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Си Цзиньпин призвал провинцию Хунань вписать свою главу в продвижение китайской модернизации

Чанша, 21 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провинцию Хунань /Центральный Китай/ придерживаться реформ и инноваций, следовать деловитому и практичному подходу, усердно написать собственную главу для продвижения китайской модернизации.

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