Си Цзиньпин призвал провинцию Хунань вписать свою главу в продвижение китайской модернизации

Чанша, 21 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провинцию Хунань /Центральный Китай/ придерживаться реформ и инноваций, следовать деловитому и практичному подходу, усердно написать собственную главу для продвижения китайской модернизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)