На улице Михеева в Туле следователи осматривают место стрельбы

Корреспондент побывал на месте происшествия на улице Михеева и собрал дополнительные свидетельства. По словам нескольких жильцов и детей, которых уже опрашивали следователи, выстрелы слышали около половины первого ночи.
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