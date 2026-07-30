С начала августа в Петербурге для транспорта перекроют ряд дорог

В начале августа на дорогах Санкт-Петербурга планируют вводить ограничения движения автотранспорта. Проезд перекроют из-за проведения соревнования по триатлону, мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск и съемок фильма.
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