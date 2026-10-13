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США ограничили передачу разведданных Киеву. У берегов Болгарии затонули два сухогруза. НАТО предъявило «план победы» — Сводка с фронта 13 октября

США ограничили передачу разведданных Киеву. У берегов Болгарии затонули два сухогруза. НАТО предъявило «план победы» — Сводка с фронта 13 октября

После непродолжительного затишья сутками ранее в ночь на 13 октября ВСУ снова провели атаку на Московскую область.

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