Сказка для двоих

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Взгляд из прошлого. Мальчик 12 лет отдавал щенка на улице

— Тетенька, возьмите щенка… — Робкий мальчишеский голос заставил Антонину вздрогнуть и очнуться от собственных мыслей.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Хорошо, что всё же взяла малышку Дею!!!
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46 мин.
Zoia Goldshtab
Стараюсь не думать о брошенных сиротам животных,слишком больно,у меня двое отказников и это такое счастье от них......
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43 мин.
Элеонора Коган
У меня тоже подобранные коты и кошки.
Ответить
42 мин.

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