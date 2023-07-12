Взгляд из прошлого. Мальчик 12 лет отдавал щенка на улице

Сказка для двоихПодписатьсяВзгляд из прошлого. Мальчик 12 лет отдавал щенка на улице— Тетенька, возьмите щенка… — Робкий мальчишеский голос заставил Антонину вздрогнуть и очнуться от собственных мыслей.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганХорошо, что всё же взяла малышку Дею!!!Ответить46 мин.Zoia GoldshtabСтараюсь не думать о брошенных сиротам животных,слишком больно,у меня двое отказников и это такое счастье от них......Ответить43 мин.Элеонора КоганУ меня тоже подобранные коты и кошки.Ответить42 мин.
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