ZeniMax Media подала заявку на регистрацию таинственной торговой марки «Motor-Powered by idTech»ZeniMax Media и ее дочерняя компания Bethesda Softworks подали заявку на регистрацию загадочной торговой марки «Motor-Powered by idTech».
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