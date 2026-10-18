Крупнейшие раскрытые запасы редкоземельных элементов в эквиваленте оксидов / © Naked Science, данные USGS, таблица JETRO от 13 октября 2026 года Японская организация внешней торговли JETRO 13 октября опубликовала обзор развития редкоземельной отрасли с обновленными данными Геологической службы США.
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