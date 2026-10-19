Американский суд выдал ордер на арест Рауля Кастро Судья 11-го судебного округа американского штата Флорида выдала ордер на арест 95-летнего Рауля Кастро.
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