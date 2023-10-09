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Русская весна

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Великобритания окажет военную помощь Израилю

Великобритания окажет военную помощь Израилю

Великобритания окажет военную помощь Израилю. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак после телефонного разговора с Биньямином Нетаньяху, передает Daily Mail.

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