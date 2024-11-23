Тарасова о Дэвис и Смолкине: «Почему вы так этим дуэтом интересуетесь? Звоните тем, кто их называл подающими надежды»

Сегодня грузинский дуэт занял восьмое место в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае. — Почему вы так этим дуэтом интересуетесь? Они что, за нас выступают? Что вы все пристали к этому дуэту? Они что, когда‑то чемпионами мира собирались быть, или были близки к чему‑то? Они были в десятке.