Врач Горенков: гипертоникам при перепадах давления надо менять дозу лекарств

Доктор медицинских наук главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков посоветовал метеозависимым людям при резких изменениях погоды уменьшить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать и высыпаться.
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