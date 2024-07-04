Steak Lovers
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Steak Lovers

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Варим яйца только этим способом: хитрость с лимоном не дает скорлупе треснуть, а потом легко чистятся

Варим яйца только этим способом: хитрость с лимоном не дает скорлупе треснуть, а потом легко чистятся

Приготовление яиц вкрутую, которые легко чистятся, требует особого подхода. Обычные рецепты часто советуют начинать варку в холодной воде, что приводит к тому, что мембрана крепко прилипает к яйцу, делая его очистку практически невозможной.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Блинов
А что, лимонная кислота или уксус не подойдет?! Только лимон?! Да лимон лучше с чаем использовать!
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