Варим яйца только этим способом: хитрость с лимоном не дает скорлупе треснуть, а потом легко чистятся

Приготовление яиц вкрутую, которые легко чистятся, требует особого подхода. Обычные рецепты часто советуют начинать варку в холодной воде, что приводит к тому, что мембрана крепко прилипает к яйцу, делая его очистку практически невозможной.
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