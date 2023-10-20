Прокуратура выявила отставание строительства двух школ по ГЧП в Новосибирске

На стройплощадках на Пролетарской и Татьяны Снежиной готовность объектов составляет всего 17,5%.В Новосибирске прокуратура проверила строительство двух школ, которые возводят на территории Октябрьского района по концессионному соглашению.
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