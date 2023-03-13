Робот-близняшка из Atomic Heart: фотосессия и интервью с балериной Большого Анитой Пудиковой

Робот-близняшка из Atomic Heart: фотосессия и интервью с балериной Большого Анитой ПудиковойАнита Пудикова— Анита, в каком возрасте вы профессионально занялись балетом? С какими трудностями столкнулись?— В балетную академию я пошла в десять лет.